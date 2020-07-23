（內文更新）

截至台北時間10點07分，目前合一股價由紅翻黑，重跌8.2％，暫報196元，成交量4292張，中天股價由紅翻黑，大跌8.14％，暫報70元，成交量8911張。

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合一今(23)日開盤再度亮燈漲停一價鎖死234.5元，延續昨天漲停的氣勢，又有生技展的助威，母公司中天同樣回神大反攻，開盤直奔漲停83.8元，買單高掛4570張，激勵生技股大反攻，被網友稱呼「天國一輝」的合一、中天、杏輝、杏國等生技人氣股全面大漲，帶動類股旱地拔蔥，直攻漲停。

這波「天國一輝」被外界綁在一起，合一、中天遭打入跌停，杏國、杏輝竟也無辜受害，但專家認為，杏國正臨床三期等解盲，股價卻無視基本面被掛鉤一起暴起暴跌，這不是健康的投資方式。市場應回歸基本面，視公司的獲利表現，給予合理的評價。

華冠投顧分析師范振鴻說，生技股近期表現活躍，但風險較大，有資金退潮現象，較偏向反彈格局，可能有解套賣壓，需留意後續整理態勢，再決定中長線是否布局。

(中時新聞網)