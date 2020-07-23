中央視為勢在必行的台南鐵路地下化工程，在反鐵路東移自救會長期抗戰9年下，計畫一再延宕，如今隨著沿線拆除戶一戶戶拆除，來到最關鍵時刻；南鐵案全線共340戶拆除戶，如今僅剩青年路陳致曉老家拒拆，鐵道局中工處預計7月底前完成所有用地取得，23日清晨強拆計畫臨時喊卡，也使得月底前取得南鐵所有用地計畫增添變數。

鐵道局中工處今天執行台南市鐵路地下化最後拒遷戶的強制拆除，但抗爭人士反鎖大門跟警方形成對峙，中工處長黃鳳岡最終在7點多，先請警方撤退，接著宣布拆除計畫取消。

南鐵工程抗爭迄今已經9年多，沿線340戶到目前也只剩反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉位於東區青年路225巷的家拒遷，中工處原本打定主意，今天務必完成強制拆除，相關單位都已有共識，在不造成流血衝突下，一定要安全撤出屋內所有人，並將陳致曉雙親妥善安置附近旅館。

不過，從昨天開始就陸續有社運人士徹夜守在陳宅，兵分多路在屋頂、屋內外掌握情勢，陳致曉與年邁雙親也守在家中，隨著倒數時刻接近，陳坦言「我內心很恐懼」，數度哽咽，9旬母更是老淚縱橫「讓大家辛苦了！不想放棄這個家，但情勢沒辦法....只求大家平安！」

台南市警局出動上百名警力，6時一到就集結在陳宅家門，陳宅後方則有怪手待命，陳致曉和抗議人士做好要被「抬走」心理準備，但一行人拒絕撤離，中工處6點宣讀拆除聲明後，與警方一度進入陳家，隨後又退出，隨即遭抗爭者將大門上鎖，雙方自此隔著鐵門對話。抗爭者也要求警方、中工處人員不准擅闖未被徵收的前院。

雙方持續對峙1個多小時後，警方先撤離，中工處隨後下令暫緩執行強拆，並將與台南市政府研商後續作為，至於有沒有時間表？中工處主任工程司吳志仁說明會盡快溝通、盡快完成拆除。

整起拆除也有不少零星狀況，陳宅門外聚集不少圍觀民眾，一度有直播主到場嗆聲要陳宅頂樓的民眾「跳樓抗爭啊！」還有年輕女律師不請自來，拿著手機直播「我在網路上看到這個消息，我是來捍衛人權」。

(中時 )