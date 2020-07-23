在民進黨主導下，立法院於昨日三讀通過備受爭議的國民法官法版本。對此民間司改會董事長林永頌今天接受專訪，針對立法過程中討論的參審或陪審制之爭予以說明，表示推動人民參與審判是因為人民對司法與職業法官信賴度低，但民進黨主導下採用的參審制，國民法官判案仍容易受職業法官影響。

林永頌今天接受POP撞新聞專訪時指出，之所以有國民法官法或人民參與審判，是因為人民對司法與職業法官信賴度低，大概只有3成的人信任，所以對於人民能參與審判的呼籲一直很高，調查大概有7、8成，而其他國家也實施多年，香港陪審制有170年，日本、南韓、美國、英國也都實施了陪審或參審制。司法院通過的是參審制，且多數內容抄襲日本，由職業法官3人與人民當中選出的6位國民法官一起審案件。但只先針對最低刑期10年以上的有期徒刑才適用，一年刑事案件有20萬件，這種重型的案件大概只有五、六百件。

林永頌指出，陪審與參審最大的差異，是陪審由人民當中選出的陪審員決定被告有無罪，再由法官決定刑度。司改會做的民調，人民比較熟悉、支持陪審，在陪審制，法官會跟民眾解釋各種司法觀念、如何了解證據，但不會直接與民眾討論被告是否有罪，但參審制則由法官與國民法官一起決定被告有無罪，可能會有威權效應，國民法官恐被有專業的職業法官說服影響，日本民調就有39％陪審員認為自己有被職業法官影響。而陪審除了沒有職業法官，還需要一致決或高度共識決，過程中可以讓大家反思自己原本的想法是否正確，相對慎重。

林永頌還說，為避免外國發展出來的方式，通常是陪審員被選出後，就先暫時對外隔離審案，參審制理論上也該如此，但如今立法院通過的版本卻沒有這樣的隔離規範。至於我們的國民法官與日本德國的參審制有何差別？為何要用另外的名稱？林永頌說民進黨黨綱規定要推動陪審制，但司法院卻提出參審制，因此他們就使用了另外的名稱。

林永頌還說，民間司改會民調，81％支持陪審制，63％支持參審。柯建銘宣稱黨綱規定陪審，是因為當初法院是國民黨開的，如今政治已民主化了。但如今人民對司法信任了嗎？不理解為什麼原本民進黨主張陪審制，如今卻堅持不肯採用。司法院當然不希望人民參與審判，最好頂多只開放人民觀審，但2016年法官協會民調，400多個法官5成支持參審制，45％支持陪審制，法官也不反對陪審，陪審參審兩案並行更有高達8成民眾支持，民間司改會也希望至少兩案並行，民進黨卻不肯。

對於以陪審制沒有判決書，作為採取參審制的理由，林永頌指出陪審制會給出判決理由。陪審制不能上訴？採取陪審制的美國沒有各級法院可供上訴嗎？仍可以。

(中時 )