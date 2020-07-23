台股23日開盤，開低在12,423.02點，下跌49.98點，主要是23日計有38檔股票除息，市值蒸發921億元，影響指數約30.6點。其中，權值電子股鴻海（2317）也在23日除息，發行市值將減少約582億元，占發行量加權股價指數約19.3點。

在美股部分，輝瑞、德國藥廠BioNTech SE與美國政府敲定新冠疫苗協議，再加上國會對振興方案的協商有進展，美國四大指數7月22日全面走揚，惟中美關係又趨緊張，壓抑了市場走勢。

道瓊工業平均指數7月22日上漲0.62％（165.44點）、收27,005.84點，創6月9日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.24％（25.76點）、收10,706.13點。費城半導體指數上漲0.42％（8.84點）、收2,105.43點。

群益投顧分析，大型科技股展望樂觀，台積電受惠大漲，帶動台股指數突破盤局創新高。類股輪動快速，容易賺指數賠差價，科技類股是盤面主流，IC設計與PCB續強，5G、部分蘋果供應鍊、面板、替代能源輪動。

(工商 )