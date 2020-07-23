法國東南部格勒諾布爾（Grenoble）的一棟公寓，21日發生一起火災事故。2名分別為3歲和10歲的男童遭困3樓屋內，現場民眾見火勢愈來愈大，便要男童往下跳，隨後眾人合力接住了男童，當地市長艾瑞克（Eric Piolle）也公開讚揚民眾的熱心義舉。

火燒公寓濃煙密布2童3樓跳窗逃生。示意圖。(圖片來源／達志圖庫提供)

根據《Sky News》報導，事故公寓現場不斷冒出熊熊火光，陣陣黑色濃煙也不停的往外竄出，聚集在公寓樓下的民眾，眼見火勢一時難以撲滅，擔心2名男童會有危險，遂要求孩童往下跳。先由10歲男童將3歲男童自窗戶拋下，接著他自己也往下跳，現場眾人在大家的驚呼聲中，順利的接住了2名幼童。

事後，2名男童雖受到不小的驚嚇，也在過程中不慎吸入濃煙，所幸並沒有任何外傷，但保險起見，仍和該棟公寓大樓的其他17名住戶一起被送往醫院治療、觀察；另外，熱心助人的民眾中，有4人在接住男童時，疑似受到輕傷，一同前往醫院接受醫生診治。格勒諾布爾市長艾瑞克也公開表揚市民，稱讚熱心助人民眾的「英勇的行為」，同時祝福所有在這場事故中受傷的人，都能早日康復。

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(中時新聞網)