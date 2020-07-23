愛之鯨進行拆除作業。（圖／摘自愛河愛之鯨臉書）

前高雄市長韓國瑜在愛河設立的裝置藝術「愛之鯨」，是高雄著名的打卡新地標之一，現在因汛期到來，市府在昨（22）日進行拆除作業。臉書「愛河愛之鯨」PO出拆除過程照片，分享「鯨貴妃出浴」，不少網友不捨，而愛之鯨拆除後，市府也將規劃打造「愛河藝廊」。

臉書「愛河愛之鯨」指出，愛之鯨於22日功成身退，但愛地球的心永遠在，這件環保藝術作品讓原本不相識的人們，因為環保議題串聯在一起，將土地與海洋連結、呼籲大眾重視海洋的塑膠廢棄物問題。

愛之鯨完美謝幕，工程人員協力出動大型吊車，克服50噸的地心引力及水下壓力，將一個一個塑膠桶安全拆卸，而鯨貴妃出浴也意外曝光了愛之鯨的下半部模樣。

不少網友不捨愛之鯨被拆除，留言表示「謝謝愛之鯨留給我們美好的回憶！謝謝新象藝術中心！謝謝韓市府團隊！」「雖然是展期到期，但不能有其他方法留下嗎？它已是愛河的標誌」「掉淚」，更有小朋友在拆除前一晚，堅持要再去拍照留念。

「愛之鯨」拆除後，高雄市政府觀光局將持續推動區域觀光品牌，打造「愛河藝廊」，後續仍持續尋求民間廠商贊助合作，完整型塑「愛河藝廊」，成為高雄著名的國際觀光亮點。

愛之鯨進行拆除作業，網友不捨。（圖／摘自愛河愛之鯨臉書）

(中時新聞網)