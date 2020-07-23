國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，近日陷入論文抄襲爭議，恐影響選情。對此，名嘴李正皓表示，最糟的狀況是李眉蓁被三殺，高雄市長、立委、議員全殺。他也示警，「選舉的殘酷現在才剛開始」。

李眉蓁論文抄襲的結果可能是什麼？李正皓在臉書指出，最糟的狀況是李眉蓁被三殺，高雄市長、立委、議員全殺。他說李眉蓁落選一開始就沒有懸念，差別只有要不要自動退選；李眉蓁願意投入此次高雄市長補選，主要原因就是打知名度、佈局2024年高雄市第三選舉區（左營、楠梓）立委選舉。

然而，高雄市第三選舉區，是國民黨在高雄唯一有可能贏的選區，一個抄襲論文、碩士學歷可能被註銷的人，在一對一選舉的過程中，一定會被攻擊的體無完膚，「基本上立委這局李眉蓁根本不用想了，國民黨也不可能再提名她」。李正皓說最慘的是，李這段期間雖然打開知名度，但完全是負面的，口條不好、行程不跑、歌曲侵權、論文抄襲，所有想像的到負面形象全貼在李眉蓁身上，一搞不好，李眉蓁連下屆的議員都會落選。

李正皓直言，選舉不是打嘴砲，牙尖嘴利叫人家叔叔、說被1450抹黑、酸陳其邁的政見都是複製貼上，這些都是花拳繡腿，「選舉的殘酷現在才剛開始」。

(中時新聞網)