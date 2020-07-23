國民黨高市長補選參選人李眉蓁，論文內容被爆出有96%涉抄襲他人著作，競選團隊發言人呂謦煒則是表示，論文內容已經通過中山大學審查，若未來有進一步的審查機制，會尊重處理。然而，論文疑雲曝光後，掀起外界關注，對此，「宅神」朱學恒今(23日)則是在臉書寫下，「李眉蓁這時應該勇敢地站出來，告訴大家接案的槍手是哪一家」。

李眉蓁遭媒體踢爆，她的論文內容有96%的頁數涉嫌抄襲，僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，以及台北大學公共行政暨政策學系學生雷政儒碩論。而中山大學也親上火線回應，若論文證實抄襲，違反學術倫理，經過專業審查程序後，將依相關規定追回學位。

針對此事，朱學恒則是認為，李眉蓁應該告訴大家接案的槍手是哪一家，「這樣以後有代寫論文需求的人，就知道永遠不可以找這家廣告說是代寫，結果變成影印機，沒有職業道德嘛！」

而宅神言論曝光後，引起不少網友關注，有人認為「在職專班本來就是大學拿來做生意的，好像很多人對此覺得很崩潰」、「冰山一角，在職進修的學位，不用大驚小怪」、「不意外! 確實長期以來就是這樣」、「看起來代寫的機率很高，而且自己應該連看都沒有看，加上寫手很沒職業道德」。

(中時新聞網)