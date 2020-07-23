新冠疫情流行抑制了全球需求，打擊南韓出口，社交距離規定也限制工廠活動，導致南韓第二季(4~6月)經濟成長率下挫，跌幅劣於市場預期，並創下20多年來紀錄。

南韓央行週四公布數據，第二季經濟成長率按年率比較下跌2.9%，為自1998年第四季亞洲金融風暴時期的萎縮3.8%以來最劇跌幅，亦較路透調查預測的下跌2.0%更差，南韓央行早先預測為年減2.0%。

第二季經濟成長率按季比較為下跌3.3%，為自1998年第一季以來最大跌幅，當時為季減6.8%，而-3.3%的數據亦劣於路透調查的下跌2.3%。

占南韓經濟四成的出口在第二季按季下跌16.6%，按年率下跌13.6%，為該數據自1963年出現以來最差表現，南韓央行行長在上周曾表示，出口的復甦可能進一步受到延遲，在這種情形下，經濟成長只能受到影響。

第二季營建投資則按季下跌1.3%，按年率上漲1.5%。資本投資季減2.9%。製造業產出下跌9%，按年率下跌6.7%，服務業產出下跌1.1%。

南韓財政部長表示，經濟可能在第三季反彈，並可能出現像中國樣式的反彈，因為疫情的和緩化，以及國外在生產、學校和醫院等出現回復活動。

關於全年經濟成長率，經濟學家預測的中位數為下跌0.4%，為自1998年以來最大的萎縮。然而國際貨幣基金則預測更大的2.1%萎縮。在上周，南韓央行則表示，上一次預測2020年經濟成長率為下跌0.2%，對其進行下調是不可避免的，「我們當時在五月進行成長預測，預計新冠肺炎將在第二季走緩，但是現在在七月的第二周，疾病的散播卻正在加速」。

(時報資訊)