美國電動車大廠特斯拉第二季以一般公認會計原則（GAAP）及經調整後均實現獲利，進一步朝納入標普500指數成份股前進，由於該季大部分時間都因新冠肺炎疫情而陷入停擺，其卓越的表現令投資人大為驚豔，周三特斯拉盤後股價大漲逾5%。

特斯拉公布第二季營收年減5%，為60.4億美元，遠超出分析師預測均值51.5億美元。淨利為1.04億美元，合每股盈餘50美分，扭轉去年同期的淨損4.08億美元與每股虧損2.31美元。在排除一次性項目後，經調整過的每股盈餘為2.18美元，反轉去年同期的每股虧損1.12美元，並遠優於市場預估的每股虧損2美分。

執行長馬斯克在法說會上表示：「需求不是我們的問題，大部分的挑戰，包括部分零件短缺等，都與供應鏈和生產問題有關。不必擔心需求，那不是問題」。

特斯拉在致股東的信函與馬斯克在法說會上都未直接談及疫情，馬斯克話鋒一轉，要求「具革命性的精算師」進一步開發特斯拉的保險產品，並敦促更多礦業公司開採用於電池的鎳金屬，同時宣布公司決定選在德州奧斯汀地區打造特斯拉在美國的第二座汽車製造廠。

馬斯克表示，在奧斯汀設廠的準備工作已在進行中。該廠將是特斯拉最大的物業，未來將負責生產長程電動卡車Tesla Semi與電動皮卡Cybertruck，以及針對北美東部市場的Model 3與Model Y。

分析師表示，特斯拉第二季財報「非常強勁」，助該公司向標普500指數扣關。在當前這個環境下有獲利都是好事，也展現出在不確定時期的韌性。另有分析師表示，這是「真新聞」，特斯拉以具持續性的方法實現了獲利與自由現金流，該公司並未利用一次性的槓桿來獲利。

在致投資人的信函中，特斯拉表示，上半年取得的進展，讓公司在下半年迎向成功。現有生產設施的產出正持續改善以滿足需求，公司也將增加更多產能。

特斯拉未提供2020年展望，稱現在仍難以預測下半年的經濟停擺與消費者信心轉變。此外，特斯拉維持2020年全年交車目標不變，重申儘管最近生產中斷，但公司已備妥今年交車逾50萬輛的產能，信中表示：「雖然這個里程碑式的目標變得較為困難，但這仍是我們的目標」。特斯拉亦表示，公司具備足夠流動性為生產與長期產能擴張計畫提供資金。

特斯拉並表示，在柏林與上海的工廠將持續擴大Model Y產能，Model Y也可望如期在2021年於該兩地開賣，Tesla Semi也將於2021年推出。

(時報資訊)