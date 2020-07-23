散戶小心！數據顯示，隨著美股攀升到20年新高，上市公司的高管正在拋售自家股票，專家警告，美股短期恐見頂。

美國財經媒體報導，在3月股市低點準確進場的企業內部人士，目前在正拋售股票。Washington Service彙整的數據顯示，近1000位企業高管7月賣出了自家公司的股票，與內部買家的比例為5比1。在過去的30年裡，賣出/買進比例比目前高的情況只出現過2次。

InsiderInsights.com的數據也顯示類似趨勢，該機構研究主管Jonathan Moreland表示，在過去4周，出現內部人士拋售的企業比內部人士買入股票的企業多出186%，過去十年這個數字若達200%，通常預示短期市場見頂。

Jonathan Moreland補充，他並不會因上述數據建議投資人拋售股票、做空市場，只是近來市場的反彈讓人難以信服，他寧願先賣出獲利豐厚的股票。

標普500指數由3月份低點至今上漲約45%，企業內部人士開始拋售股票。即使面對疫情和經濟衰退，科技類股仍處於歷史高位，因此一些企業高管選擇減持自家股票。報導指出，本月出售自家股票的內部人士包含：聯合健康保險董事長Stephen J．Hemsley和摩根士丹利首席執行長James Gorman等。

(中時新聞網)