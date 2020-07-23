美國與大陸衝突急速升溫之際，美國聯邦調查局（FBI）近期再指控，大陸駐舊金山總領事館窩藏一名被美國控告、隱瞞解放軍現役軍人身分的陸籍研究人員。此外，美國前駐德國大使格瑞尼爾指出，美國應該一次關閉2個大陸領事館，他建議下一個可以關閉陸駐舊金山總領館。

綜合美媒CNBC、美國之音報導，美國聯邦檢察官20日遞交的一份法庭文件指出，FBI經過調查後，發現一名在加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）進行研究工作的陸籍研究人員（唐娟，音譯）具有現役解放軍身分，但是她2019年申請「J-1」交流訪客簽證時，並未揭露這層關係。

法庭文件指出，唐娟於去年秋天獲發「J-1」簽證後進入美國加州大學戴維斯分校進行學術研究，不過FBI探員隨後在網路上發現唐娟穿著解放軍制服的照片，並且於6月20日對她進行約談，了解簽證申請一事，唐娟當時表示，從未在軍隊中服役過，也非解放軍一員。

FBI指控，那次約談結束之後，唐娟就直接進入大陸駐舊金山總領館。法庭文件指出，「FBI評估，在經過調查及約談過唐娟後，唐娟就進入大陸駐舊金山總領館，FBI評估她現在還待在那。」

唐娟已在6月26日遭美方控告「簽證詐欺」（visa fraud）。不過這並非近期唯一一起美國指控大陸研究人員簽證詐欺的案件，加州檢察官20日才以同樣罪名，控告史丹佛大學陸籍訪問學者宋琛（Shen Song），美檢指控她隱瞞現役解放軍軍人身分。

美國檢察官設法將唐娟的案子和其他類似案件相連結，並且指控這是大陸解放軍、特別是中國人民解放軍空軍總醫院為主推動的一系列計畫。法庭文件指出，「被告案件並非獨立事件，比較可能是由解放軍，特別是中國人民解放軍空軍總醫院（FMMU）或是相關組織主導的計畫，以假的名目掩飾真實身分，送軍隊科學家赴美國。」

檢察官更指出，有證據表明，當中至少一名解放軍科學家，在解放軍上級單位的指示下，複製或竊取美國機構的資訊。

美檢指出，「唐娟的案子顯示，大陸駐舊金山總領館為企圖避免遭美國起訴的解放軍官員提供可能的安全避風港。」

22日傳出，美國限期大陸72小時內關閉休士頓總領事館，對此，美國總統川普回應未來有可能關閉更多領事館。前美國駐德大使、現任美國國家情報局代理局長格瑞尼爾（Richard Grenell）接受路透社採訪時表示，如果是他的話，他應該會一次關閉2座領事館，除了休士頓總領館，他建議另一個可以關閉位在科技重鎮的大陸駐舊金山總領事館，「我會關2個（休士頓和舊金山），但先從一個開始也很合理。」

(中時新聞網)