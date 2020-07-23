這些年已經將生活與事業全數移往大陸的女星劉樂妍，日前才為受三峽大壩洪災影響的家人求救，而受到陸網友安撫，沒想到昨(7/22)她說不解人民幣為何貶值，陸網友態度大翻轉，嗆她「懂個屁」，還扯美國下水。

劉樂妍昨天深夜在微博貼文，表示在大陸工作的她，每個月仍得繳交台灣這邊的房貸，而她住在對岸，自行轉帳的手續不太方便，這個月她要繳在台北房子的房貸，到處找朋友幫忙，幫她先將錢賺進台灣的戶頭裡，四處求人後好不容易搞定，「才發現人民幣貶值，一蹋糊塗」。

劉樂妍說，以往月繳這個房貸，她給個7700到7800人民幣就夠，但這個月卻交出了8600人民幣，「到底為什麼人民幣一直貶值呢？我真的很難過」，沒想到這篇討拍文竟然被大陸網友轟爆，甚至直接嗆她：「妳懂個屁，講得跟真的一樣」、「妳怎不說美麗國無恥大量印鈔呢」，但多數網友做出理性推測，「因為美國一直在印鈔來解決經濟問題，所以美元貶值了，人民幣不跟著貶值的話會影響出口」，甚至有人說人民幣對美元沒有貶值那麼多，「是台幣升值」。

(中時新聞網)