在民進黨主導下，立法院於昨日通過決議案，要求交通部研擬華航改名計畫，但學者質疑，華航並非國營企業，曾幾何時立法院有權指導非國營企業的經營了？。

政大外交系副教授黃奎博在臉書發文質疑，因為中華航空有49.94％的官股，所以立法院就可以通過決議，要求交通部提強化華航「台灣識別性」的計畫？華航不是國營企業！立法院職權已擴張到指導非國營企業的經營喔？所以以後立法院也可以介入中鋼、中石化、漢翔這些已經民營化(官股少於50％)「前國營企業」的經營嗎？

在回應網民留言時，黃奎博強調，這是立院對「股份上」是民營的企業的干預，這是他認為嚴重的點。此外他指出，立院沒持股，然後拿非國營企業的經營說嘴，要大股東交通部提改善計畫，但這基本上是交通部的權力，華航若已因為「形象識別」有問題而賠錢，立院或有置喙要求改善的餘地；但如今立院提出的卻是會讓華航在「改善」後會賠錢的要求(華航若改名不僅涉及企業商標、網路、飛機塗裝等成本，恐須重新談航權)，這樣很怪。

(中時 )