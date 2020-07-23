大陸央視新聞報導，23日，大陸駐美國大使館就「美突然單方面要求陸方限時關閉駐休士頓總領館」發表聲明，痛批美方此舉是對陸方的政治挑釁，蓄意破壞陸美關係。大陸駐美大使館同時撂話，美方駐陸使館數量和外交官遠遠多於陸方駐美，「美方不要搬起石頭砸自己的腳」，警告意味十分濃厚。

大陸駐美國大使館聲明全文如下：

7月21日，美方突然單方面要求中方限時關閉駐休斯敦總領館，是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本准則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此強烈譴責、堅決反對。

中方一貫堅持不干涉別國內政。多年來，包括駐休斯敦總領館在內的中國駐美使領館，始終根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》規定在美履職，致力於促進中美兩國的交往合作，增進兩國人民互相瞭解和友誼。美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正可謂「欲加之罪，何患無辭」。

說到對等，中方根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》為美駐華外交機構和人員履職提供便利。反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經不止一次收到針對中國駐美外交機構和人員安全的威脅。

同時，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。美方不要搬起石頭砸自己的腳。

中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。

(中時 )