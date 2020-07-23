高巿議長補選陳明澤禮讓 民進黨團推張勝富 09:492020/07/23 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨團整合成功，高雄巿議長補選將由張勝富出馬。（本報資料照／曹明正攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議長補選難產的民進黨團原定24日假投票，不過23日出現轉折，原本各有堅持的陳明澤與張勝富，宣布整合成功，陳明澤願意禮讓，將由張勝富對決國民黨上月已產生的補選人選「阿姑」曾麗燕。 (中時 ) #補選 #陳明 #民進黨 #黨團 #議長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最新數據驚人！侯友宜好感度排第2 第1名竟是他 - 政治 中山大學學生連署撤銷李眉蓁學位 罷韓Wecare出手了！ - 政治 李眉蓁碩論被吳佩蓉指控抄襲 彭文正笑一整集：那壺不開提那壺 - 政治 李眉蓁爆論文爭議 高雄人要這樣投陳揮文一驚 - 政治 吳益政透露 李四川在高雄鋪路曾說：廠商價錢都... - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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