高雄巿議長補選難產的民進黨團原定24日假投票，不過23日出現轉折，原本各有堅持的陳明澤與張勝富，宣布整合成功，陳明澤願意禮讓，將由張勝富對決國民黨上月已產生的補選人選「阿姑」曾麗燕。

(中時 )

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