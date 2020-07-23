台積電股價不斷創新高，買盤延伸至其他晶圓代工股，聯電(2303)第二季營收再創新高，近期獲本土法人買超，激勵今股價開高走高，盤中大漲1.75元至19.25元，創多年新高價。

聯電預計7月29日舉行法說會公布上季獲利及第三季之展望。投信壓寶法說會行情，近五日連續買超共計29183張，自營商連續3天共計買超19756張；外資近期則是有買有賣，近20日共計買超54288張。

聯電上半年營收達866.54億元，年增26.29%，目前8吋晶圓廠產能及40奈米製程動能皆維持高檔不墜，外資圈看好來自面板驅動晶片及電源管理晶片應用需求強勁，加上宅經濟持續，第三季營運可望達到全年高峰。

聯電第二季營收443.86億元，季增5.01%，改寫歷史新高紀錄；上半年營收866.54億元，年增26.29%。公司先前表示，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，第二季需求略上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補支撐。

聯電第二季8吋產能持續滿載，本業營運可望再優於首季，但公司先前也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。

(時報資訊)