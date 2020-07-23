市議員陳偉杰邀集各單位會勘，預計年底可開工綠美化。（市議員陳偉杰提供／賴彥竹新北傳真）

新北市淡水區淡金路38巷走到底卻無路，路段有深達3層樓高的落差，常有人在此亂丟酒瓶、家庭垃圾，現場環境髒亂、惡臭，影響居民生活品質，里長提議綠美化此區；養工處表示，區域有部分私人土地，待取得土地同意書後，預計年底動工。

市議員陳偉杰表示，竿蓁里里長王信崇向他陳情，走入淡金路38巷巷底，路段有高達3層樓高的落差，多年來雜草叢生、也有人亂丟垃圾，以致孳生蚊蟲、飄散臭味，影響居民生活品質。

陳偉杰說，去年5月開始，陸續會勘4次，已歷時1年多，先是針對環境評估該如何設計、活化為方向，研議建造階梯步道，綠美化此區，增加居民休憩空間，但居民反應，步道距離住宅太近，有侵犯隱私之虞，因此又再調整步道路線規畫。

王信崇說，淡金路38巷尾為道路用地，照道理應要開路，但因地形較低窪，開路需要填土、填高，填高後道路會比鄰近住戶的房子還高，社區住戶反對開路，所以路就沒開成，但是用地長年變成雜草叢生、垃圾一包又一包，所以提議綠美化，且由里辦公室認養。

養工處表示，此區因有部分私人土地，須取得私人土地同意書，若同意書取得順利，預計年底動工，經費將由養工處支付，粗估100萬元，並委託由淡水區公所發包、施作工程。

(中時 )