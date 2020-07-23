國民黨立委陳玉珍，因為在監察院人事案攻防中戰力破表，被封為「立院新戰神」，更因曾加入交友APP一事曝光，8年前的舊照讓網友驚艷，成為媒體關注焦點。對於陳玉珍的「崛起」，名作家苦苓指出，這場立院大戰中，藍綠皆是輸家，小黨更是輸慘慘，而其中唯一的贏家就是「女戰神」陳玉珍。

陳玉珍一戰成名，8年前的照片曝光，讓外界驚呼反差好大，而她不僅是台大畢業高材生，更是曾到哈佛進修的學霸。立院大戰中，陳玉珍穿上安全帽、護目鏡等等吸睛的裝備，如今這些裝備被國民黨視為「戰鬥精神」，要拿來義賣，革實院長羅智強預估，一定很搶手。

對此，苦苓在臉書表示，台灣政壇誕生了一顆明日之星，陳玉珍以「假面超人」的造型，用「胯下偷桃」的特技，加上「打死不退」的精神，當她被民進黨的四位立委抬出議場時，也把她抬上了國民黨的神壇。

監察委員審議大戰，苦苓指出，國民黨胡搞瞎搞無上限，是最大輸家；民進黨借機蒙混過關，其實也是輸家；其他小黨幾乎銷聲匿跡，更是輸慘慘，而這場史無前例的混戰，唯一贏家就是網路聲量爆增、橫空出世的「女戰神」陳玉珍，「陳玉珍前程似錦重演一人救全黨？」

不少網友也大讚，「超欣賞的人，學識，胆識過人」「她的存在感蠻重的」「苦苓大師被陳玉珍圈粉成功哈哈」，但也有人說「她的思緒及口條似乎還不錯，只是她的行為讓人只想搖搖頭。」

（圖／摘自苦苓臉書）

(中時新聞網)