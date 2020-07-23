台北市政府為推動環南市場改建，從民國88年起，歷經4位市長、18年籌措推動，在市長柯文哲任內定案，並於105年11月6日開工，而環南中繼市場今年2月開始試營運，不過遇到新冠肺炎疫情影響，延後至7月25日正式開幕。為迎接開幕，更推出限量1000份的振興福袋，買菜還可以抽電動機車。

環南中繼市場由舊環南市場1,059攤商進駐，全棟地下二層地上六層規劃為汽機車停車場、冰櫃、南北雜貨、生鮮賣場、熟食等區域。市府指出，為歡慶市場正式開幕，25日上午7時推出限量1000份超值振興福袋開賣，只要200元就可獲得價值超過600元的商品組合，且買福袋即有機會抽中電動機車、小家電、閹雞等上百份獎項。

另外，市府指出，即日起至8月2日止，每周六日早上七點到十一點，在捷運龍山寺站公車站(和平西路三段103號前)，約二十分鐘會有一班接駁車直達環南市場。而是場內1樓主要販售蔬菜、貝類及涼拌小菜，2樓主要販售肉品、漁產、雞鴨、豆干加工製品、五金雜貨及飲食類，另建立攤商完善的營業秩序、環境整潔及垃圾不落地等觀念，提供採買民眾乾淨舒適的購物空間。

(中時新聞網)