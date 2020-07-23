自英國決定全面封殺華為，並於2027年前逐步汰換現有華為電信設備後，讓外界關注作為華為重點市場的歐盟各國動向。此後，雖然法國先表態不會全面對華為實施禁令、不會阻擋其投資，但外媒透露法國當局已通知計畫購買華為5G設備的電信營運商，設備到期後牌照將無法更新，形同將華為設備逐步排除行動網路市場。

據路透社報導指出，法國網路安全機構國家網路安全局（ANSSI）本月表示，將允許運營商使用包括華為在內的設備，目前的牌照期限為3至8年，但呼籲目前沒有使用華為設備的電信公司不要換成華為設備。

報導引述消息人士表示，ANSSI已告知營運商針對主要城市的牌照決定，其中華為的設備多為授權分期3至5年，但華為競爭對手愛立信與諾基亞設備大多獲得8年授權，不過ANSSI與相關企業都尚未公開此決定。消息人士也表示，法國當局也在非正式談話中向營運商告知，華為設備牌照到期後將不會更新，但這些話並未出現在正式文件中。

知情人士透露，鑑於華為牌照允許時間很短，像5G這樣的行動網路技術起碼要8年時間才能帶來投資回報，「3年期限等同於禁用」；即使營運在某些情況下仍可獲得華為設備牌照8年授權，但即使如此，最終仍要拆除所有華為設備。

(中時新聞網)