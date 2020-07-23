陳志明超級長春組勇奪三連霸，並獲同齡同桿獎。

連續2天6字頭 汪德昌暌違2年再嚐勝利滋味

總獎金新台幣120萬元的2020謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽，今天(7/22)在新北市淡水區大屯高爾夫球場完成第二回合後圓滿落幕，汪德昌連續2天打出6字頭佳績，繼首回合68桿(-4)後，今天更出色，打出67桿(-5) ，以兩回合總桿135桿(-9)，5桿勝差，贏得冠軍，也是他繼2012年之後再度贏得公雞帶小雞邀請賽勝利。

今年在台灣長春賽場已各2冠在手的陳志忠、呂文德，分別以140桿(-4) 、141桿(-3)獲第2、3名。陳志忠今天打出69桿(-3) ，呂文德則打出當日最佳66桿(-6) 。

超級長春部分，本場特地轉戰這一組別的陳志明，繼昨天唯一紅字71桿(-1)之後 ，今天打得更出眾，繳出67桿(-5) ，以兩回合總桿138桿(-6) ，13桿勝差，無懸念地完成此賽3連霸。67歲陳志明今天也打出同齡同桿（Ageshot) 。

賽事主人、台灣長春職業高爾夫協會(TSPGA)創辦人謝敏男與許勝全，同以151桿(+7)獲並列第2名。80歲謝敏男繼首日76桿後，今天75桿，連續2天都打出同齡同桿。

業餘青少年組部分，11歲、暑假過後將升上佳林國中的林口球場培訓生謝承洧，以兩回合151桿(+7)贏得領先冠軍，也是他生涯第1個職業賽業餘冠軍。15歲吳丞軒154桿(+10)獲第2名，15歲謝秉翰155桿(+11)獲第3名。

賽後在大屯高爾夫球場會館二樓餐廳進行頒獎典禮，出席貴賓除賽事主人謝敏男、TSPGA理事長張德雄外，大屯高爾夫球場董事長黃三益也率所有理監事親臨，各贊助廠商也都到場共襄盛舉。謝敏男除感謝大屯球場和贊助商的鼎力相助，也承諾明年會繼續舉辦這場深具傳承意義的賽事。

黃三益稱許謝敏男是台灣高爾夫球界國寶，也是大屯球場常務董事，「謝老師對推廣高球運動和栽培後輩無遺餘力，出錢出力非常熱心，大屯球場當然全力協辦好這場比賽，提供好的場地給選手發揮。」

汪德昌今天抓得5隻小鳥，且在收尾洞第18洞5桿洞第3桿直接切進射下老鷹，另吞2個柏忌。賽後他說，這2天採取較保守的開球策略，多以鐵桿開球，效果不錯，「加上我今天鐵桿很準，多能打在靠近旗竿的位置，給自己製造很多抓鳥機會。」

汪德昌說，他已經2年沒贏得比賽，「而作為一名職業選手，每一場比賽都在追求冠軍，很高興今天可以再度達成這個至高榮譽。」汪德昌的太太和女兒今天都到場跟看18洞，見證這個勝利，汪德昌說，「家人到場加油鼓舞，自然帶給我更大的信心。」

陳志明今天全場抓6隻小鳥，吞1個柏忌。他說，今天狀況比昨天還好，「昨天因少在超級長春梯台開球，在方向和視野不太習慣的感覺，今天就更適應了，打起來也更順手。」除了第11洞打短miss果嶺吞全場唯一柏忌外，其餘都能par on上去。

目前主要征戰一般長春賽場、且仍具競爭力的陳志明，本場特地參加超級長春組，目標就是要挑戰3連霸。「這是難得的機會，而且意義非凡，我自然要全力爭取。」今天達標後，他說，「非常高興！明年也會繼續參加超級長春組別，繼續挑戰下去。」

業餘青少年組冠軍謝承洧，本週是他生平第1次參加公雞帶小雞邀請賽。謝承洧之前他曾參加過1場在山溪地舉辦的長春傳承賽，那次他雖也打得不錯，但競爭對手都是相對年紀較長的業餘選手。他說，「而本週的業餘選手陣容年齡都比較小，我認為自己有機會贏，所以賽前我設定的目標就是冠軍。」

雖然順利達標奪冠，謝承洧認為自己還有很多地方改進，「拿今天來說，雖然我全場抓得3隻小鳥，卻也出現2個雙柏忌。」他說很感謝這2天同組長春老師的指導，讓他受益良多，「我從長春老師身上學習到擊球策略、如何處理球及節奏等各項長處。」謝承洧承認自己比較急躁浮動，「今天雖跟同組老師互動不多，但他平穩的擊球節奏，仍讓我留下深刻印象，值得學習。」

這場公雞帶小雞邀請賽，博斯高球二台將於8/1 (週六) 11：00-12：00播出。

(中時新聞網)