何安里治安座談會，警方台語宣導深得老人心。（警方提供／陳世宗台中傳真）

中市警第六分局何安派出所，日前在何安社區服務中心與何安里里長何唐文鈴共同舉辦社區治安座談會，副所長鄭翔予見在場居民大多都是長者，便以流利的台語向居民宣導當前警方安居專案、掃黑、反毒、打詐等重點工作，與阿公、阿嬤們台語交流，獲得熱烈響應。

警方指出，何安派出所新任副所長鄭翔予，剛好是土生土長的台南人，講著一口流利台語，見來參加社區治安座談會的里民皆是70至80歲的阿公阿嬤，為讓長者們更能理解且有親切感，便全程用台語宣導反詐騙、安居專案友善通報網、交通安全、青春專案等當前警政重點工作。

阿公阿嬤們聽到後皆讚嘆不已，紛紛回應「對啦!都係愛台語架ㄟ通嘛」，不僅如此，現場還舉行有獎徵答活動，贈送攜帶便利式香皂盒獎品，座談會中互動零距離充分展現親和力。

警方表示，希望藉著本次座談會，增進互信基礎，凝聚警民對治安與交通工作之共識，有效預防犯罪降低交通事故發生，營造優質生活環境。

(中時 )