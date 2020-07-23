聲寶、東元、三洋電、禾聯碩、三星、LG、奇美、伊萊克斯、Sony、Panasoinc及Dyson等土洋家電品牌，競相與全國電子、大同及燦坤三大3C通路商結盟，燦坤主打買3,000元送300元；大同3C端出消費「滿千送千、滿萬送萬，加碼無上限」，搶食三倍券商機，力拚7月銷售業績兩位數成長。

三星、奇美及Dyson等土洋家電品牌，三倍券商機，提前在7月初就推出促銷方案卡位。奇美及三星兩家電品牌均以液晶電視為促銷主軸，奇美主推買指定大4K電視且填寫回函，有機會拿萬元現金回饋。三星則以購買電視最高現折2萬元為訴求。英國Dyson小家電代理商恆隆行輸人不輸陣，推出「Dyson加倍奉還振興券」活動，7月在各大百貨公司Dyson專櫃、Dyson官網、MOMO、PCHOME及Yahoo等電商平台、全國電子、燦坤、特力和樂、家樂福、大潤發及Dyson授權經銷商，購買Dyson任一主力商品，可獲贈虛擬「Dyson加倍奉還振興券」面額3,000元。還與蘋果STUDIO A攜手合作，7月15日～8月16日雙方指定百貨專櫃及門市買Dyson∕Apple主機產品，不單可使用政府振興券，品牌再加碼送Dyson／Apple品牌500元商品抵用券。

德國BOSCH則主打購買指定洗碗機或洗衣機型號，再加碼送7-ELEVEN三千元虛擬商品卡。瑞典伊萊克斯即日起至8月31日推出，在百貨通路購買全系列商品，消費滿額最高可現抵3千元。LG配合三倍券，加碼推出購買LG物聯網家電單張發票總金額20萬元，送LG的V60 ThinQ 5G雙螢幕手機，消費滿15萬元，就LG的G8X ThinQ 雙螢幕手機。

燦坤、全國電子及大同3C等通路商，今年上半年爭戰大洗牌，全國電子上半年合併營收攀升至96.15億元，比去年同期成長7.81％，首度超越燦坤上半年合併營收91.71億元，躍升為3C通路龍頭。全國電子、燦坤及大同三大3C業者全卯足勁，希望藉由三倍券促銷戰，衝高7月及下半年買氣及銷售業績。

燦坤祭出買液晶電視、冰箱、冷氣及洗衣機等四大家電，以及小家電家電商品，買3,000元送300元促銷活動。

大同3C主打15日～31日黃金振興月，以會員消費滿千元送千元購物折價券；滿萬元送萬元購物折價券，加碼無上限為訴求，持紙本振興券買指定空調機型，加碼送大同50吋或65吋聯網電視。

全國電子針對三倍券，上週第一波截至19日，祭出「三倍再翻倍」促銷方案，數10款3C家電振興價、指定家電滿額送現金折價券，購賣指定機種冷氣、冰箱及洗衣機，推出滿萬元送千元現金折價券優惠。第二波端出購買指定機型電視、冰箱及洗衣機滿5,000元送500元現金折價券，買冷氣滿萬元送千元現金折價券。

(工商 )