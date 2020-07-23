效力印地安人隊的張育成，在短短3周夏訓隊內賽中，頻頻開轟的火燙表現，讓教練團開始注意到他，今日確定將他放進開季30人名單中，這也是生涯首次，總教練法蘭柯納（Terry Francona）也坦言，他無法割捨掉像他這麼好的球員。

張育成在今年春訓打擊率還不到2成50，不過在因為新冠肺炎全面中止訓練後，張育成返回台灣自主訓練，這4個月不難看出他積極備戰新球季，因為他一回到球隊開始夏訓，面對印隊主力投手不斷用手中球棒開轟，美媒形容「表現有如炸藥點燃整個夏訓」。

今年開季大聯盟每隊能帶30人，比以往開季26人還多，這次印隊帶了7名內野手、7名外野手，美媒認為主要就是張育成與齊默(Bradley Zimmer)的好表現，讓他們各搶下一席內、外野位置，對此法蘭柯納也說，「我不希望忽略那些在3月終止訓練後，這4個月不斷努力強化自己的球員。」

法蘭柯納，「他們有非常火燙的表現，也有穩定的守備，這些即使休季仍不停歇練習的球員，就像我說的，不會想懲罰他們。」

張育成在夏訓期間敲出6支全壘打，還曾被隊友稱作是貝比魯斯(Babe Ruth)，先前總教練也表態相當喜歡張育成這名選手，美媒認為他應會在開季後扮演替補內野手的角色。

印地安人隊張育成搶進開季30人名單。（美聯社資料照）

(中時 )