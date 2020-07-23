聯發科(2454)5G再添新兵!今(23)日宣佈推出天璣720，進一步推動5G中端智慧手機的普及，持續擴增自家5G SoC(系統單晶片)產品的實力及廣度。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示，天璣720為中端大眾市場提供功能豐富的5G技術和用戶體驗，此款高能效5G系統單晶片擁有強勁的性能以及出色的顯示和影像技術。這些特性的融合，將協助終端設備廠商為全球消費者打造差異化的5G設備。

聯發科今日宣佈推出天璣720，瞄準中階5G智慧機。(圖／王逸芯攝)

天璣720瞄準中端5G智慧機市場，採用7奈米製程，整合低功耗5G數據機，天璣720支援90Hz高顯示更新率，搭載聯發科獨家MiraVision圖像顯示技術，增強HDR10+標準下的影視畫質，更加優化影視的顯示效果，照相功能上，支援靈活的鏡頭配置，最高可支援6400萬像素或是2000萬加1600萬像素雙鏡頭的組合，內建獨立AI處理器APU，可提供一系列AI相機增強功能，另外，具有整合語音喚醒(VoW)功能，可大幅降低語音助理的待機功耗。支援雙麥克風降噪技術，即使在嘈雜環境中，語音助理也能清晰地聽到用戶聲音。天璣720採用八核CPU，包含兩個主頻為2GHz的Arm Cortex-A76大核，提高應用的回應速度，為使用者帶來流暢的使用體驗。天璣720還搭載了Arm Mali G57 GPU、LPDDR4X記憶體和UFS 2.2快閃記憶體，實現更快的讀寫速度。

聯發科表示，天璣720 支援先進的5G通信技術，包括支持獨立及非獨立組網和5G雙載波聚合，Sub-6GHz頻段5G上下行速度加成，平均延遲更小，實現高速5G連網。此外，透過VoNR(Voice over new radio )語音服務，可跨網路無縫連接並提供穩定的速度，擁有延遲更低、音質與畫質更高的特點。而5G和4G雙卡雙待的功能，可使兩張SIM卡皆可撥打與接聽電話，讓用戶獲得更好的通信體驗。

(時報資訊)