周三亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，因新冠疫苗初試告捷消息發酵，提振市場買氣，支撐部份買盤回補，不過因國際原油呈現盤整走勢，抑制膠價漲幅；另外，上海期膠因美中關係緊張，引發投資人鎖定獲利，終場收跌，終場TOCOM-指標12月期貨漲近0.4%，報每公斤159.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨跌近0.6%，報每公斤153.9美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.2%，收於每噸10660元人民幣。

分析師表示，近期原油價格呈區間整理，由於OPEC+產油國決定自8月起調降原油減產幅度，且歐美國家及新興經濟體新冠肺炎疫情仍在蔓延，料原油需求前景仍不樂觀。

亞洲現貨橡膠價格持續上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤48.55泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.12%，報現貨價每公斤121.2美分。(商品行情網)

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