1.聯電(2303)：H2營運看好，本土法人持續買超，加上昨夜ADR大漲3.11%，今早開盤不到10分鐘成交量即爆衝逾10萬張、股價急拉漲停19.25元。

2.威剛(3260)：外資連兩日買超，推升股價逆漲至60.9元，3天完成填息。

3.世界(5347)：外資連13日買超，昨放量拉出一根長紅棒，今早多頭趁勝追擊，挾量衝上97.9元、漲幅近8%。

4.東和鋼鐵(2006)：外資昨終止連3日賣超、轉買超851張，自營商亦買超281張，拉升今早股價逆漲近1.5%。

5.淘帝-KY(2929)：昨股價探至42.2元新低後，今早低接買盤湧入，股價強彈逾5.5%。

6.昇佳電子(6732)：遞延訂單浮現，Q3營運回升，早盤上漲逾4.5%。

7.雍智科技(6683)：受惠5G帶動測試載板，Q3業績拚新高，H2營運動能強，股價逆勢上漲逾3%。

8.祥碩(5269)：AMD、蘋果、5G等利多一把抓，晨盤上揚逾4%，成功超車矽力-KY、坐上股后寶座。

9.鴻海(2317)：今日除息，開低走高，為除息行情寫下好的開始。

10.金像電(2368)：基本面持續發威，逆勢走強逾3%，再創高點。

11.亞泥(1102)：亞泥中國上半年營運陷谷底，多方傷重，今早股價重跌逾2.5%。

12.光洋科(1785)：金價攀抵近九年新高，挾金價題材走高回到50元。

13.貿聯-KY(3665)：特斯拉連4季實現獲利，概念股水漲船高，早盤成功抗空在200元上方蓄勢。

14.緯創(3231)：花128億買0.81%立訊股票，早盤放量漲逾3.5%。

15.利奇(1517)：外資昨賣超縮手，早盤偏多操作、大漲逾5%。

16.寶聯通(5450)：外資連2日買超，早盤大漲逾7%，站上20元。

17.中天(4128)：Q2每股賺5.24元，激勵連拉2根漲停，重燃生技股希望。

18.瑞基(4171)：新冠檢測設備、試劑獲TFDA產銷及輸出許可證，晨盤火速攻頂，重返五日線。

19.三福化(4755)：H2營運蓄勢看旺，繼昨日強拉漲停後，早盤續彈升5%，改寫天價73元。

20.晶電(2448)：訂單能見度可到9月，獲外資連2買，晨盤一度逆勢走揚2%，站穩各短均線。

21.彩晶(6116)：Q3營運看俏，外資連3日買超共逾4萬張，晨盤翻紅彈升近3%，攻半年高。

22.茂矽(2342)：第三季產能利用率已達滿載投片，且訂單能見度看到Q4，外資連兩日買超，今早挾量強漲逾6%。

(時報資訊)