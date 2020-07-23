中美關係惡化，周三紐約期金、白銀續漲；美國國務院於昨日(22日)證實，下令關閉中國位於休士頓的總領事館，接下來還可能關閉中國位於舊金山的使館，美國總統川普更表示，永遠有可能關閉更多使館，對此有消息傳出，中國可能關閉美駐武漢領事館作為報復。

中美兩國關係，從貿易戰到現在已經延燒至外交領域，因此提高黃金避險需求，白銀也跟黃金的漲勢，來到近7年新高；分析師表示，政治上的動盪會減弱經濟在疫情中的恢復力道，隨著美國大選逼近，以及就業數據、政治消息，未來幾天可能會出現更大的波動，支持金價持續上漲。

周三(7/22)報價，8月黃金漲21.2美元，報每盎司1865.1美元，9月白銀漲1.58美元，報每盎司23.14美元，10月白金漲38.5美元，報每盎司957.4美元，9月鈀金漲40.8美元，報每盎司2229美元。(商品行情網)

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