庫存增加，周三美國原油期貨微跌；美國奧克拉荷馬州庫欣庫存量已連續3周呈現遞增趨勢，據美國能源資訊署(EIA)周三(22日)公布的最新數據顯示，上周美國商業原油庫存為5.3億桶，增加比率490萬桶，高於市場預期的200萬桶。

雖然燃料需求已從4月起復甦，但消費量仍低於疫情前的水平，隨著第二波疫情再起，美國汽油零售需求再次下降，引發市場對能源需求的疑慮。美國總統川普周二(21日)罕見於白宮疫情簡報會上提出嚴正警告，表示美國新冠肺炎疫情可能會在「情況好轉之前變得更糟」，這與他之前堅定強調經濟重新開放的態度有很大的轉變。其中美國原油跌幅0.14%，倫敦原油跌幅0.07%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.02美元，報每桶41.90美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.27美元；8月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶44.29美元。(商品行情網)

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