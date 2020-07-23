台積電股價不斷創新高，買盤延伸至其他晶圓代工股，世界(5347)股價連續第二天再創新高，達98元。外資連續13個交易日共買超2萬8246張，帶動股價繼昨天漲停創新高90.7元後，今日進一步攻高。

世界先進將於8月5日舉行法說會公布第二季獲利及第三季展望，預期在遠距上班、教學等應用，驅動筆電需求，以及大面板電視需求不淡，支撐營運。除了外資，本土法人近期也加上追買的行列，其中，投信連6天共計買超世界先進1964張。

世界先進第2季在電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶強勁需求，加上新加坡新廠產能挹注，營收創新高。第2季營收82.26億元，達成80億至84億元營運目標，季增4.88%，並刷新歷史新高紀錄，電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求熱絡是主要動能。

今年新加坡新廠將挹注全年產能逾15%，世界先進2020年營收可望寫新猷，獲利亦可望比去年成長，也將創下新高紀錄；惟因新廠致毛利率下滑，全年獲利增幅估低於營收成長率。世界先進2020年1-6月營收160.7億元，較去年同期增加16.25%。

世界先進董事長方略於日前股東會指出，目前有新冠肺炎及美中貿易戰對市場造成不確定性，但2020年以持續成長為目標，公司上半年營運符合預期。今年新加坡廠產能加入後，全年產能將可望增加超過15%，成為帶動公司營運成長之動能。

(時報資訊)