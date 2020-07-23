向來勇於表達政治立場的湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯，23日轉發美國民主黨總統候選人拜登的競選廣告，更附上「眼睛」、「拜託」與「握拳」等表情符號，力挺拜登擊敗美國現任總統川普立場鮮明，光從民調來看，詹皇願望有望成真！

拜登這個「44+46」競選廣告，內容是他跟前美國總統歐巴馬會談畫面，在歐巴馬兩屆總統任期，拜登都擔任他的副手，至於標題「44+46」代表著，歐巴馬是美國第44任總統，拜登自認第46任美國總統是他自己，可見他對選情的樂觀。

早在川普4年前競選美國總統，詹姆斯就是川普的絕對反對者，甚至還幫當時民主黨候選人希拉蕊站台，可惜川普仍當選美國總統，詹皇卻在川普任期內，持續批評川普治國無方，根本不配擔任總統大位，如今強烈支持拜登心情可以理解。

但《ESPN》籃球專家團隊似乎已經不把詹姆斯當作聯盟第一人了，根據票選結果，只有24.4％專家認為詹皇還是聯盟第一人，73.2％的專家認為他只算聯盟前5強，甚至有2.4％專家認為他連前5強都擠不進去，看衰詹皇的意味相當濃厚。

專家團甚至預測年底將滿36歲的詹姆斯還能打多少球季，41.5％專家認為4季，22％專家認為3季，19.5％專家認為5季，12.2％專家認為6季或更多，至於詹皇還能拿幾次總冠軍，多達63.4％專家認為只有1次，17.1％專家選擇0次。

(中時 )