奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓建議如何防範冷氣病。（曹婷婷攝）

高溫破表，狂吹冷氣降溫的民眾不少，慎防「冷氣病」 上身！58歲鄭先生多在戶外工作，但天氣熱，有空就跑去吹冷氣或打開電扇吹，某天驚覺畏寒、頭痛、肩頸僵硬，奇美中醫部建議從飲食、按摩雙管齊下，杜絕冷氣病！

奇美醫學中心中醫部總醫師黃千毓表示，平常無規律運動習慣、體質偏虛弱的人，對環境、氣溫調節能力較弱，容易由於長時間處於相對低溫環境，周邊循環變差，頭頸項肩，肌肉緊繃痠痛、頭痛，或關節處缺少肌肉、脂肪覆蓋保溫，長時間冷氣直吹造成關節僵硬疼痛。也有人以過敏症狀加重表現，比如痰變多、鼻塞變嚴重；代謝也可能因久待低溫環境變弱，腸胃蠕動變慢，這些因為空調設備引發不適，稱為「空調不適應症」，又稱「冷氣病」。

黃千毓說，這樣的狀況在中醫屬於「陰暑」範疇，意思是因暑熱貪涼而使用錯誤解暑方式導致，包含攝取多量冰涼生冷產生腸胃不適、在戶外流很多汗，沒有擦乾就直接冷氣直吹，造成頭痛、畏寒，噴嚏鼻水等。

她提醒，雖然天氣很熱，仍須補充溫水，可稍加性味溫熱的食品如薑片、肉桂，補充自身陽氣提升對外在環境調節力。另外，冷氣溫度控制在26-28度，避免與室外溫差過大，進入冷氣房前先將汗水擦乾；準備絲巾或薄外衣，防止因進出內外溫差大而頭痛，也可用來保暖。為減少肩頸關節僵硬，每隔一段時間起身活動筋骨，有助於促進血液循環、放鬆肌肉。

此外也能按摩穴位，常用的像是手上合谷穴、養老穴還有位於頭頸交界的風池穴，可緩解頭痛不適、肩頸項部緊繃痠痛的感覺。按壓合谷穴和養老穴的同時，緩緩左右轉動脖子，頭部上下俯仰，能讓僵硬的肌肉更放鬆。

飲食方面可以將烏梅、山楂、甘草以適量的比例加冰糖同煮，就是大家熟知的烏梅汁。也可將西瓜皮綠皮削去，留下白色部分，古代醫家稱之為西瓜翠衣，放入鍋中煮約20分鐘，待冷卻以後可加入冰糖或蜂蜜飲用，都是夏天消暑良方，建議適量常溫飲用。如果是經常反覆進出冷氣房而頭痛不適，可適量取用薄荷、荊芥、紫蘇煮成茶飲，驅散風寒。但也呼籲，若身體不適狀況持續無法解除，仍要找專業醫師協助。

(中時 )