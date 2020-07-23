中市南屯區1名46歲的張姓無業男子，經常酒後亂報案，曾因此觸法遭法院罰鍰，惟張男惡習難改，日前晚間19時許始，陸續向當地派出所及110報案直到隔天日凌晨02時許，電話中詢問張男，渠又因酒後亂語，無法正常表達報案內容；經警方告誡張男不要再亂報案，恐有觸法情事，張男才停止報案。

警方指出，張男日前又開始亂報案，警方多次到場制止，直至12時許，警員郭欣衡、曹鈺溱、實習生陳雅心到場告誡張男；若再亂報案即要依社會秩序維護法處理，張男現場竟不理會警方宣告，還囂張頂嘴警員郭欣衡「不用你來哭么。」，警員郭欣衡警告張男，張男依然不予理會，再回嗆「我不行講是不是？哭么啊，不然是怎樣。」

郭員現場立即以柔道術大外割將氣焰甚高的張男壓制在地，並依妨害公務罪現行犯逮捕，逮捕過程中員警聞到惡臭；詢問張男是否有「挫賽」一事，張男嚇得皮皮挫打死不認，直至派出所內張男稍微酒醒才發現似乎有此一事。

南屯所長周景彬說，警察雖有提供為民服務，但不表示可以隨意佔用或浪費國家資源，經勸導後仍持續亂報案，恐有觸法問題，更遑論對行使職權之公務人員有辱罵等情事；為維護民眾權益並維護警察執法人員尊嚴，若有違法情事，必定依法偵辦。

(中時 )