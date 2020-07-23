鑄件大廠永冠-KY拿下西門子歌美颯、三菱重工維特斯兩風機大廠離岸風電鑄件訂單，計畫斥資新台幣52.2億元，在台中港區租地20公頃建新廠，預計8月17日舉行動土儀式，2022年第一季小量生產，第二季正式投產，第一階段年產能4萬噸風電鑄件，除供應台灣離岸風機市場需求外，未來也將外銷美國、德國、印度及丹麥等市場。

永冠近期股價大漲，被證交所列為警示股，公佈自結6月合併營收7.22億元，年增13.03％；稅前淨利1.25億元，年成長92％；本期淨利1.13億元，年成長93％；EPS回升至1.07元，年增幅達93％，第二季可彌補第一季虧損1.06元。

永冠第二季及上半年可望轉虧為盈，加上近期離岸風電族群躍升為盤面主流，7月1日迄今，股價呈上漲走勢，6月股東會通過每股配0.5元現金股利，本週一(20日)為除息交易日，當天開盤後未久就填息，今(23)日上漲1.70元而以93.6元開出，最高達95.5元，隨後獲利回吐賣壓湧現，股價一度跌破平盤而至91.0元，但在買盤支撐下，目前股價又回升至平盤之上。

(工商 )