受新冠肺炎與蝦疫（十足目虹彩病毒）雙重打擊，泰國蝦養殖產業慘兮兮，市場賣價從每台斤300元跌至210元。潮州鎮公所為協助養殖業者度過低潮期，將於8月22日復辦「賽神蝦」，盼延續去年活動振興養蝦業。

養蝦業者指出，因新冠肺炎疫情影響餐飲業，養蝦產業連帶受波及，餐廳生意減少，魚蝦銷不出去，加上月前爆發蝦疫，大家損失慘重。以泰國蝦為例，去年公蝦每台斤可以賣到300元、母蝦也有230元，但今年分別跌到只剩下210元與280元。

「疫情解封後，蝦疫卻跟著來。」業者無奈稱，原以為疫情趨緩後，養蝦業會隨著餐飲業回溫而好轉，不料卻爆發蝦疫，且十足目虹彩病毒毒性強，不管海水或淡水養殖都受到影響，一旦染疫整池銷毀，對業者來說，無疑是二次打擊。

潮州鎮公所有感養蝦業者的難處，近日決定復辦「賽神蝦」衝人氣，盼延續去年活動的風光振興養蝦業。公所說，去年首辦「賽神蝦」成效佳，不僅吸睛也成功營造在地特色，不少民眾與業者都期待今年的活動，不料因受疫情影響一度要停辦，所幸目前疫情趨緩可復辦。

公所強調，養殖戶需幫忙、潮州在地特色需延續推廣，盼大家互利互惠再創人潮與話題，屆時還會邀專業廚師團隊代客料理。

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(中時新聞網)