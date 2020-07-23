行政院中部聯合服務中心與農業委員會為紮根食農教育理念，讓學童透過廣播體營，理解到人與食物、人與土地的關係，了解自己吃的食物，培養選擇食材、食品營養及食品安全的能力，進而對農業生產者有更豐富、具體的認識。將於8月6日舉辦「食農廣播體驗好好玩活動」，歡迎家中有國小三～六年級小朋友的家長報名參加。

行政院中辦執行長蔡培慧說，今年特別與行政院農委會及正聲廣播電台合作，透過食農教育講師與電台精心設計的課程，教導學童食當季、吃在地，結合口語表達、新聞採訪寫作播報與廣播劇活動的課程。

透過活動讓學員參與一場「從土地到餐桌」的食農教育體驗之旅，同時利用電台的專業錄音設備創作獨一無二的聲音紀念，希望能讓食農教育的種子在小學員心中萌芽，並在未來的生活中成長實踐。

蔡培慧強調，本活動完全免費，預計招收50位食農小主播，歡迎設籍台中、彰化、南投、苗栗的國小三～六年級小朋友踴躍報名參加，報名電話可撥打04-24873103轉分機4003洽詢。

(中時 )