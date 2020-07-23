「安倍口罩」可換鑽石！珠寶店超狂活動，網激動：現賺1萬。（圖／翻攝自臉書「E.G House in Hokkaido札幌民宿」）

新冠肺炎持續延燒，日本政府為解決口罩短缺問題，花費約128億台幣，發送2個布口罩給全國民眾，卻因尺寸太小，引起民怨，而北海道一家珠寶店看了便發起「口罩換鑽石」的活動，引發網友熱議。

網友在臉書粉專「E.G House in Hokkaido札幌民宿」上發文，安倍口罩可換鑽石！真的用兩片口罩換到了，根據店家表示，鑽石是0.1克拉，價值日幣40000円（約1.1萬台幣），這大概是疫情以來，唯一感謝安倍的事，手上有口罩的，千萬別丟！

原PO也分享，這是北海道1家珠寶店「RITZ GLANDE」發起的活動，希望能在疫情之下，用鑽石的光讓大家露出笑容，平日每天限15位女性，交換的口罩必須是完全未開封、使用，且外包裝要完整。

貼文也引發網友討論，「口罩真的好小！丟掉的人應該很多」、「換起來」、「這太讓人羨慕了」、「覺得可以耶！好棒喔」，而原PO也在留言處補充，限定「安倍口罩」且很多人早上5、6點 就去排隊了。

另，根據日本《財經新聞》網站報導，珠寶店「RITZ GLANDE」口罩換鑽石的活動，從6月29日起至8月31日止，門市每天早上9點半到10點會發號碼牌，限定15人，每人也限換一次，而兌換到的口罩，將捐給札幌當地的療養院、育幼院等需要的機構。

(中時新聞網)