美國衆議院投票通過決定拆除國會大樓内多座種族歧視政治人物雕像，成為新一輪支持反種族歧視的措施。

據美聯社報導，美國衆議院今日（7月23日）投票通過移除國會山莊多座「支持奴隸制度者」雕像的法案。法案提出將移除至少10尊受種族歧視爭議的石像，均為美國内戰羅伯特·李將軍等聯盟國（Confederate States of America）重要政治、軍事人物。

此外，聯盟國總統傑佛遜·戴維斯以及3名白人至上主義政治家的雕像也會立即被拆除。

衆議院多數黨領袖斯坦尼·霍耶（Steny Hoyer）說「擁護奴隸制度、種族隔離、白人至上主義和叛亂者雕像在自由的殿堂裏沒有容身之地。」

法案在民主黨控制的衆議院以305比113票壓倒性勝利，已被送至共和黨控制的參議院。法案是否能在參議院通過依然不能確定。

自今年5月佛洛依德（George Floyd）事件以來，美國掀起拆除支持奴隸制度和白人至上主義等受爭議歷史人物雕像的浪潮。美國、英國等各地多尊雕像都被民衆拆除。

聯盟國在美國内戰前因支持黑奴制度從合衆國分裂，被視爲種族歧視和白人至上主義的象徵。

(中時新聞網)