日本軟體銀行近期籌資活動不斷，並計畫減持或出售手中的安謀(ARM)股份，或是安排其單獨上市。消息傳出後不斷出現有興趣購買的公司，例如蘋果。最新彭博傳出輝達(Nvidia)表達出相關興趣。

熟悉內情人士透漏，軟銀老闆孫正義正在為手中的半導體設計公司安謀尋找潛在買家，並可能透過私募方式或在公開市場出售部分或全部的股權方式處理安謀。輝達為台裔企業家黃仁勳所創辦的圖形晶片公司，近期股價飆升，市值來到約2540億美元。彭博引述知情人士指出，輝達的興趣可能不會大到去收購，軟銀仍可能選擇上市。

輝達股價在周三上漲1%，該公司原本擅長為PC和遊戲玩家製造圖形晶片，長期為該領域領頭羊，近年其圖形晶片業務更挺進資料中心的AI處理領域，另有自駕車使用的圖形晶片。如果輝達涉入安謀交易，預計將對許多同業產生壓力，例如高通等皆有使用到安謀技術。

安謀主要業務為銷售半導體設計，並將其軟體產品或稱為指令集授權給其他公司，做為晶片相互溝通的基礎，安謀的ARM架構亦支撐起許多電子產品，例如蘋果也有使用安謀的指令集來進行其自家晶片的設計。

據了解軟銀亦有接觸蘋果，洽詢其相關意見和興趣，經過初步討論後，蘋果並無計畫出價，因為安謀的軟體授權商業模式與蘋果的軟硬體合一的模式不太匹配，另外，蘋果如果擁有這種關鍵的、授權多家蘋果競爭公司的安謀，亦可能引發監管單位注意。

(時報資訊)