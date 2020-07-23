宏達電(2498)今(23)日宣布，VIVE X全球加速器自2016年成立至今邁入第四年，所投資公司市值總體而言均有成長佳績，過去一年，更有17家公司受投資者青睞獲額外資金挹注，不僅如此，VIVE X同時宣布7宗新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強XR用戶體驗以及VR、AR、AI和5G中的獨特技術，也顯示虛擬實境生態圈持續邁向成熟。

宏達電表示，VIVE X全球加速器在全世界六個地區已進行超過100筆新創投資，是VR與AR市場上最活躍的投資者。VIVE X現著重於投資企業應用軟體的開發，以協助企業持續優化工作流程、培訓和協作，並改善整體XR體驗。從提升員工對內容的參與度到投資報酬率(ROI)實際的增加，VR正改變一般所熟悉的工作模式與企業經營方式。

HTC VIVE副總裁Marc Metis表示，宏達電與新創公司緊密合作，尤其在企業XR領域，具豐富市場經驗的領先企業將可為XR領域帶來可觀的價值，值得一提的是Vection Technologies Ltd，其專注為工業公司數位化轉型提供即時技術，是現今澳大利亞證券交易所(ASX)上市的唯一XR公司，他們即是在VIVE X的幫助下成為全球領先的XR企業。

根據長期關注VR產業的市場研調機構ARtillery Intelligence預測，VR企業市場的規模將從2018年的8.29億美元增長到2023年的42.6億美元(複合年增長率為39%)。

(時報資訊)