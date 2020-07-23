微軟周三以破記錄的輝煌成績總結前一年度的營運表現，其上季營收亦創下歷史新高，惟周三盤後股價仍從近歷史新高處滑落，目前跌2.24%，報207.01美元。

今年來微軟股價已漲逾34%，表現遠優於標普500指數今年來的漲1.4%，並帶動微軟市值突破1.6兆美元。

微軟公布第四財季（截至6月30日）淨利為112億美元，每股盈餘為1.46美元，不如前一年同期的1.71美元，但優於市場預期的1.34美元。

第四財季營收為380億美元，較前一年同期的337.1億美元成長，創下歷史新高，並超出市場預估的365.4億美元。

受惠於居家防疫的遠端工作型態，微軟第四財季包括Azure在內的「智慧雲部門」營收為134億美元，較市場預測均值高出17%。微軟表示，雲端運作營收大幅成長47%，並表示商務雲全年營收在今年首度突破500億美元，本季商務雲訂單亦優於預期，較前一年同期成長12%。

包括Windows作業系統、Xbox遊戲業務在內的「更多個人運算部門」第四財季營收年增14%，為129億美元，優於市場預期的114.8億美元。

包括Teams與LinkedIn在內的「生產力與業務解決方案部門」營收年增6%，為118億美元，但不及市場預期的119.1億美元。Teams軟體的用量從3月的4400萬暴增至6月的7500萬，促使Slack Technologies在周三稍早前向歐洲執委會提出反托拉斯指控。儘管微軟本周初才宣布LinkedIn的裁員計畫，但該部門上季營收成長10%。

微軟周三表示，第四財季因關閉零售店的相關支出為4.5億美元。

雖然在微軟的最後一季爆發新冠肺炎疫情，但其全年獲利與營收均創下歷史新高，其上年度營收為1430億美元，淨利為442.8億美元，分別較前一年成長14%與13%。

微軟財務長Amy Hood表示，生產力與業務解決方案部門本財年第一季營收預估介於116.5億～119億美元，智慧雲部門本季營收預估介於125.5億～128億美元，更多個人運算部門本季營收預估介於109.5億美元～113.5億美元，均大致與市場預期相符或略高於市場預期。

(時報資訊)