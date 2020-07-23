鴻海（2317）股東常會通過配息4.2元，今（23）日以每股參考價81.7元進行除息交易，雖然開低後一度小跌0.73％至81.1元，但隨即翻紅持穩盤上，最高上漲0.98％至82.5元，填息率約19.05％，截至9點50分維持約0.5％漲幅，穩健踏出填息步伐。

鴻海近期股價走高，17日觸及88.6元的近半年波段高點，近日持穩85～88元區間高檔震盪。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超2萬2646張，本周迄今調節賣超9641張，其中外資賣超2萬9860張、投信賣超221張，自營商買超達1萬7167張。

鴻海2020年6月自結合併營收3605.31億元，月減6.83％、年減9.08％，降至3個月低點、仍創同期第三高。第二季合併營收1.12兆元，季增達21.38％、年減2.77％，改寫同期次高。累計上半年合併營收2.05兆元，年減7.16％，續創同期第三高。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉先前雖表示下半年展望仍不明，但透露第三季表現比預期好。投顧法人認為，短期營運將步入蘋果拉貨旺季，看好第三季旺季表現轉強。美系外資看好隨著蘋果高階iPhone及新遊戲機陸續推出，第二至第四季營收可望季增23～25％。

同時，鴻海致力轉型升級，劉揚偉指出，目前集團毛利率近6％，上任後設定至2025年提升至10％的目標，預期透過F1.0現況優化可提升1個百分點，而F2.0數位轉型及F3.0轉型升級效益，預期可在2023年開始看到成績。

鴻海宣示將聚焦投資電動車、數位健康、機器人等3大產業，人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3大技術，發展「3+3」重點產業，並於年中成立鴻海研究院，下設5大研究所，提供前瞻支持5年後的成長計畫，以鞏固技術領域領先地位、帶動集團轉型。

對於立訊來勢洶洶爭食蘋果iPhone代工訂單，亞系外資認為，鴻海集團仍永遠最大代工廠優勢，立訊短期內還難以相比，長線而言則勢必要更多角化發展，維持「優於大盤」評等、目標價自84.43元升至97.75元。

此外，市場也傳出鴻海規畫斥資10億美元（約新台幣294億元）加碼投資印度，在印度南部建立iPhone組裝廠，美系外資認為，印度勞工充足且市場需求可觀，將成為電子製造服務及代工廠投資焦點，投資印度產能有利長期計畫，維持「加碼」評等、95元目標價不變。

(時報資訊)