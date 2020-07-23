周三芝加哥穀物期貨多數收漲，因中國採購的消息支撐，緩和了降雨豐產的壓力，支撐大豆止跌反彈，終場8月大豆期貨漲2.75美分，報每英斗899.25美分；另外，美國出口銷售樂觀情緒，據美國農業部報告顯示，中國本月創下美國第二大單日玉米購買量，提振玉米期價上漲，9月玉米漲4.75美分，報每英斗327.5美分；而小麥受技術面調整，連續第二天收漲，9月小麥漲6.75美分，報每英斗534.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)