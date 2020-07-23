美國近日要求大陸駐休斯敦總領事館，在當地周五（24日）下午4時前關閉，陸官媒周四（23日）發評論文章稱，形容陸方對美做法既意外亦不意外，怒斥美政客近日種種出格的行為，此僅是其中一件，對此表示不意外；但意外的是對正常建交國而言，「這事很嚴重」。官媒強調，大陸政府和民眾已做好應對的準備。

文章認為，美方無端製造這宗事件，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反陸美領事條約有關規定。針對美方強調此舉目的是「為了保護美國的知識產權和美國人的私人訊息」，文章形容是美國政客正在全世界面前演「醜惡秀」，「滑天下之大稽」。

文章指，美國一些政客四面樹敵，令美國人民付出代價，為全球帶來不確定因素；而美方上述行為沒有任何正當理由，毫無道義和底線可言，強調對方對華出現了嚴重的戰略錯誤，是傲慢更是愚蠢。官媒認為，若對方一意孤行，大陸政府必將採取一切必要措施。

(中時 )