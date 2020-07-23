Adobe、IBM與Red Hat宣佈成為戰略夥伴，幫助企業加速數位轉型與加強即時資料安全性，重點將放在管制型產業。這次合作目標是幫助企業在客戶旅程中提供更為個人化的體驗，提升客戶互動、獲利能力以及客戶忠誠度。

隨著企業進行數位轉型，將核心工作轉移至雲端，所有企業最高階主管都必須重新界定工作角色，藉以滿足客戶需求，同時維持資安的重要地位。在對於數據行銷的重視之下，行銷長與數位長發現他們已成為企業與客戶關鍵資訊掌門人，這種情況在銀行與醫療等管制型產業尤為明顯。對於這些主管而言，在保護資安的同時提供有意義的客戶體驗至為重要。

這次合作的初步重點為：在混合雲上的部署彈性：Adobe、IBM 與Red Hat的目標是讓品牌在各種混合雲環境中都能管理和交付內容與資產，這些環境包括多個公有雲以及本地部署的資料中心。藉由認證與交付Adobe Experience Cloud旗下的Adobe Experience Manager 6.5在領先業界的開放原始碼企業容器平台Red Hat OpenShift上運作，IBM將在客戶選擇的環境中，提供管理、存取與運用資料的彈性。

Adobe支援金融服務：使用IBM的金融服務公有雲，IBM能將Adobe Experience Manager應用範圍擴展至金融業界專業人士，目標是幫助他們滿足最嚴格的資安與法規要求，同時為客戶提供個人化體驗。

Adobe與IBM Services：IBM Services的商業設計部門IBM iX 計劃將產品擴展至Adobe的所有核心企業應用，運用Adobe Creative Cloud、Adobe Experience Cloud與Adobe Document Cloud，為客戶提供更廣泛的整合支援，IBM iX將幫助全球品牌加速利用數據，用於設計、執行及擴大個人化客戶體驗，提升所有業務層面的信任度。

Adobe執行副總裁兼數位體驗總經理Anil Chakravarthy 表示，與過去相比，今日的企業更需要加快腳步，以數位方式與客戶互動。我們很興奮能與IBM以及Red Hat合作，讓管制型產業的公司滿足當前需求，並且在全面符合法規規範之下即時使用客戶資料，在所有數位接觸點上安全地提供體驗。

IBM Global Markets資深副總裁Bridget van Kralingen表示，在所有產業中，當今企業面對的現實是必須在體驗優先的世界中營運，如果能將信任度與科技彈性置於核心地位，企業就能從資料中取得重大價值。在這樣的原則之下，我們的合作結合了Adobe的行銷專業、IBM 對產業領域的知識以及Red Hat的開放式創新，讓客戶放心地運用資料，贏得新的競爭優勢。

Red Hat雲端平台業務資深副總裁Ashesh Badani表示，為了在數位經濟中保持競爭力，企業需要迅速提供創新。無論是本地部署的資料中心，或是橫跨多個公有雲，Adobe、IBM與Red Hat的合作讓各單位在所有混合雲環境中，以兼顧彈性與速度的方式，提供優質數位體驗。

在這次合作之下，IBM已指定Adobe為「全球體驗夥伴」，即將開始運用Adobe Experience Cloud以及其企業應用，革新IBM的全球行銷。

(工商 )