根據法國「回聲報」（Les Echos）報導，繼英國宣布禁用華為後，法國當局計畫逐步拒發許可證給使用華為的電信業者，變相讓華為退出其國內5G市場。

本月14日英國正式宣布國內電信業者不得繼續購買華為5G設備，並且將於2027年前全面禁用華為。消息一出，引來各方猜測歐盟各國是否將跟進對華為採強硬態度。

對此法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）21日接受法國媒體Franceinfo採訪時表示，法國不會禁止華為參與5G建設，但仍會盡力確保國家安全不受到威脅。

然而，法國「回聲報」22日報導，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）已證實只會給予使用華為的電信業者三至八年的許可證，且到期後無法更新，對於可望發展至少十五年的5G建設形成發展困境，藉此讓電信業者知難而退。

根據法國2019年的新法規，欲使用華為、諾基亞或愛立信的電信業者必須向法國資訊安全當局ANSSI申請許可，該單位負責人波帕爾（Guillaume Poupard）向回聲報證實，採用華為的業者在更新許可時可能被拒絕，而諾基亞和愛立信則不會受影響。

法國兩大電信商SFR和Bouygues的4G網路建設皆大量使用華為設備，為了敦促這兩大業者放棄與華為合作，ANSSI發給SFR和Bouygues的建設許可不僅年限較短，未來也可能無法更新，ANSSI計畫以此暗示其放棄華為。

對於政府作法，法國電信業者將此稱為「一個不指名道姓的禁令」，不同於英國政府直接頒布禁令，法國政府採取拒絕更新許可證的方式讓業者不得不棄用華為，有鑑於政府頒發的許可證年限最多只有八年，華為可能於2028年前退出法國市場。

(工商 )