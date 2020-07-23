讓台南在地居民及警察最頭痛的檢舉魔人蘇大媽又惹怒人了。據了解，她的房東在電線桿上公開貼五張大大的搬離公告，限期本月25日搬離住處，台南民眾一眼就認出這傳單主角是蘇大媽，紛紛在臉書社團發文分享，網傳房東也是台南在地有名的地方人士東哥，兩人常因鬧事而齊名，網友紛紛湊熱鬧留言：「咦？是分手的意思嗎？」

據了解，蘇大媽在今年5月才傳出因積欠2年房租，遭警強制執行撤離住處；6月初更因大鬧白沙屯拱天宮而被請出香客大樓，屢屢因荒謬行徑躍上新聞版面。近日又傳出，她被請出香客大樓後，被台南地方知名人士東哥收留，網傳是憐憫之心而無償收留，這位東哥也為台南在地有名人物，常因鬧事上新聞。網更將2為齊名，還戲稱兩人是看對眼了，所以東哥才無償收留。

怎料，有網友在街頭電線桿上發現五張「搬離公告」，仔細一看才發現主角就是蘇大媽。白紙黑字大大寫出：「蘇ＸＸ女士，限你於109年7月25日前搬離居住所，不再借住。」網友發出照片後開玩笑說：「咦難道是分手了？」，引來眾多台南人幽默回應：「他倆果然非凡之人，做事都是昭告天下。」、「引狼入室，請神容易送神難」、「現在老人的感情，消散的比年輕人快」。

(中時新聞網)