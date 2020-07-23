「2020台中購物節」7月1日登場後獲民眾熱烈迴響，活動截至目前已累積超過210萬張登錄發票及收據、登錄金額超過13.8億元，平均每天登錄超過10萬張。台中市經發局強調，去年第一屆購物節為期40天累計消費總登錄254萬張，今年購物節開跑僅22天，即超過去年8成登錄量，展現後疫情時代驚人消費力。

經發局分析這次登錄發票，發現其中超過百萬的高額消費有26筆，最高消費登錄發票金額為960萬元購買房子的發票，透過線圖發現，消費金額隨活動日期推進，每日增加的消費力道都比前一天更多，預估今年購物節發票登錄金額將再創新高，帶動後疫情時代消費力提升。

經發局指出，今年購物節增加線上電商平台「台中專區」，經統計，線上消費超過4千600萬元，8成來自外縣市民眾消費，其中以北部地區為主要消費市場，新北市民最大宗佔24％、台北市佔15％，雙北消費佔了總消費的39％，以食品類最受青睞。

經發局強調，這次購物節不受空間限制，讓外縣市民眾也能享受台中好物及優惠機會，一同參加台中購物節抽獎活動，消費越多中獎機會越大，呼籲民眾把握機會。

(中時 )