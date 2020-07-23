警方在林嫌家中的行李箱內查獲大批改造槍彈。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市新警察局長詹永茂就任展現鐵腕大力肅槍，台南市刑大偵4隊從4月破獲的操作槍案溯源追查，22日在屏東查獲1把衝鋒槍、1把改造槍與200多發長短槍子彈，現場逮獲林姓嫌犯為操作槍案其中1名主嫌的表弟。

台南市刑大4月在南區一家模型槍店破獲一件操作槍案，查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作長槍9支、各式操作 (模擬)手槍56支、彈殼、改造子彈等大批改造工具。

警方發現4月破獲操作槍案的共犯之一林姓男子主要負責改槍，改好的槍枝，為了避風頭，裝入行李箱後，藏在屏東的林姓表弟家中。

警方溯源追查，22日前往屏東林姓表弟家中，在3樓儲藏室內查獲改造衝鋒槍1枝子彈15顆、改造手槍1枝子彈24顆、改造長槍子彈5顆、制式霰彈槍子彈158發，以及槍枝零組件與改造工具零組件1批。

林嫌辯稱不知表哥寄放行李箱內藏有槍枝，不為警方採信，23日將他依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送臺南地方檢察署偵辦。

台南市警方在詹永茂就任後，每天挑選夜店臨檢，並大動作肅槍，23日高調發布破獲槍枝案件，展現打擊槍擊案的決心。

(中時 )